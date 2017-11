Ungdomspræst tiltalt for seksuelle overgreb mod unge

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge anklageskriftet er overgrebene foregået fra marts 2007 til november 2011.

I anklagen lægges der vægt på, at manden har udnyttet sin stilling som ungdomspræst og benyttet langvarig psykisk manipulation til at begå overgreb mod personer, som han var betroet til at undervise eller opdrage.

I kraft af hans alder og erfaring var han overlegen, skriver politiet.

Ungdomspræsten rejste til USA i 2011 for at starte en ny menighed op i Florida. I december 2016 oplyste politiet, at man mistænkte manden for overgreb på 11 børn og unge.

I den forbindelse bad politiet manden om at rejse til Danmark. Først fik han dog ikke lov til at rejse ud af USA, da han her var anklaget i en sag om gambling og udskænkning af alkohol til mindreårige.

Derfor kom han først til Danmark i marts, hvor han blev anholdt i Billund Lufthavn og efterfølgende blev varetægtsfængslet.

Efter grundlovsforhøret oplyste mandens forsvarer, at han ikke havde taget stilling til, om han erkendte eller nægtede sig skyldig.

Dengang gik sigtelsen på krænkelser og overgreb af ni unge, mens tiltalen i dag kun går på overgreb mod otte unge.

Anklagemyndigheden vil kræve, at ungdomspræsten bliver idømt en fængselsstraf.

Desuden vil anklagemyndigheden have, at han frakendes retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge under 18 år på ubestemt tid.

Anklageren tager også forbehold for en påstand om udvisning.

Retssagen forventes at blive behandlet ved Retten i Viborg fra slutningen af januar 2018.