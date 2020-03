Ungdomsparti sår tvivl om støtte til Alternativet under krise

Ungdomspartiet har svært ved at genkende partiet og vil trække sine medlemmer ud af partiets hovedbestyrelse og beslutningsorgan "på ubestemt tid".

- Dette skal ses som et modsvar til den seneste tids sager og håndtering fra diverse ledelsesrum i Alternativet. Vi har svært ved at genkende partiet og de værdier, vi sammen står på, lyder det i en pressemeddelelse.

Flere medlemmer af hovedbestyrelsen har også meldt sig ud. Af politiske profiler er kun Josephine Fock og Torsten Gejl tilbage.

Han er det eneste medlem af folketingsgruppen. De vil sammen videreføre partiet, der også har en snes byråds- og regionrådsmedlemmer.

De fire medlemmer, der forlader partiet, bliver løsgængere. De svarer ikke på, om de vil stifte et nyt parti sammen.

Josephine Fock blev 1. februar valgt som leder af partiet af baglandet, men folketingsgruppen havde ikke tillid til hende.

For nogle uger siden beskyldte anonyme kilder i dagbladet Information Fock for at overfuse og ruske i ansatte, da hun sad i Folketinget under Uffe Elbæks ledelse.

Med artiklen brød krisen i Alternativet ud i fuld flor, og efter flere møder erklærede hovedbestyrelsen støtte til Fock.

Det fik de fire folketingsmedlemmer til at forlade partiet. Pressechefen og flere medlemmer af hovedbestyrelsen har også forladt partiet.