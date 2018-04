Ung trio vinder X Factor

Årets finale stod mellem den 28-årige tømrer Rasmus Therkildsen fra Husum, den 29-årige Jamie Talbot fra Aalborg og altså gruppen Place on Earth, der består af Andreas Kruse, Kathrine Ørnfelt og Mille Hassenkam.

Gruppen blev sat sammen til showet af Thomas Blachman, der har fungeret som mentor for den, mens Remee i år har været ansvarlig for Rasmus Therkildsen og Jamie Talbot i den voksne kategori.

Dommertrioens kvindelige medlem, Sanne Salomonsen, måtte undvære sine unge deltagere i finalen, da de en efter en er blevet stemt ud gennem programmet.

I finalen skulle de tre sangtalenter i første omgang synge to sange hver. Den ene var valgt af deltagerens mentor, mens musikproducerne Andreas Krüger og Kewan også havde valgt en sang til hver af de tre finalister.

Det var traditionen tro suverænt seerne, som i finalen bestemte, hvilke to deltagere der gik videre til den endelige dyst og dermed fik lov til at fremføre deres potentielle vindersang, som er skrevet specielt til dem.

Her var det Jamie Talbot og Place on Earth, der fik lov at fortsætte af seerne, mens drømmen blev slukket for Rasmus Therkildsen, som seerne helst ville undvære.

Da de to tilbageværende finalister havde sunget deres vindersange, stod det klart, at sejren tilfaldt gruppen.

Det er anden gang, Thomas Blachman sejrer i showet med en gruppe.

Årets X Factor-vindere kan ikke bare glæde sig over trofæet og æren, men også over at skulle indspille en ep, der er en udgivelse bestående af fire-fem numre.

Desuden skal gruppen en tur til Los Angeles og have privatundervisning hos Lady Gagas faste koreograf og visuelle instruktør, Richy Jackson, og sangtræning hos Eric Vetro, der er vokaltræner for blandt andre sangerinderne Katy Perry, Ariana Grande og Pink.

Tidligere fredag annoncerede DR, at de er på banen med et nyt musikalsk underholdningsshow, når TV2 overtager "X Factor".