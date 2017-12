Ung syrienkriger kaldes stærkt radikaliseret

- Han er dårligt integreret, og han har intet til overs for det danske demokrati.

Han var bare sytten et halvt år gammel, da han i 2013 sammen med et tidligere medlem af Loyal To Familia tog til Syrien.

- Han fremstår fortsat som stærkt radikaliseret, fortsætter anklageren om den unge mand og henviser til det materiale, der er fundet på hans computer og telefon - heriblandt terrormanualen "Lone Wolf Guide".

Begge de rejsende er tirsdag kendt skyldige i at have ladet sig hverve af terrororganisationen. Desuden forsøgte de begge at få våbentræning hos Islamisk Stat, mener nævninger og dommere.

Den unge bør idømmes fængsel i fire år, mens den ældre, der har en fortid i bandemiljøet, står til fem år og seks måneder, lyder opfordringen til retten fra senioranklageren.

Forskellen skyldes, at den ældre også lå inde med en revolver og en pistol.

- Han orienterer sig i langt højere grad mod andre værdier end de danske, siger Sonja Hedegaard, da hun begrunder, hvorfor den unge dansker skal miste sit danske statsborgerskab og udvises. Han er også irakisk statsborger, mener myndighederne. Irak har han dog aldrig sat sine ben i.

I 2016 nåede han at rejse til Libanon, Saudi-Arabien og Kuwait, inden betjente anholdt ham i april samme år, og det er ifølge anklageren påfaldende.

Hun medgiver dog, at han har en stærk tilknytning til Danmark, hvor faren, moren og fire yngre søskende bor. Men alligevel bør den 21-årige ud, lyder det i proceduren.

Derimod siger forsvareren, advokat Michael Juul Eriksen, at straffen bør ligge et sted mellem halvandet år og to år.

Den anden påstand fra anklageren - om frakendelse af statsborgerskab - bør retten afvise. Årsagen er, at den unge ikke har irakisk statsborgerskab og dermed ikke har et andet statsborgerskab at falde tilbage på.

- Han er aldrig blevet registreret i det irakiske system som statsborger, siger Michael Juul Eriksen. Han kritiserer myndighedernes vurdering, der bygger på en ambassadeansats oplysning om, at han "teknisk set" er iraker.

Nævningetingets dom ventes sent tirsdag.