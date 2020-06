Ung og selvgjort app-milliardær

Idéen var så god, at Evan Spiegel droppede ud af eliteuniversitetet Stanford året efter for at videreudvikle konceptet, selv om han kun manglede få eksamener.

Snapchat udsprang oprindelig af lysten til at sende og modtage nøgenbilleder. Men potentialet viste sig at være meget større, og der er løbende blevet føjet funktioner til. Og ikke mindst indbringende reklamer.

Hver dag bruger over 200 millioner mennesker Snapchat. Kendisser, politikere og brands bruger det også til at styrke deres image.

Og succesen har været givtig for Evan Spiegel, især efter at firmaet, som han stadig er direktør for, gik på børsen i 2017.

Magasinet Forbes sætter hans formue til 25 milliarder kroner. Det er lige uden for verdens rigeste 1000 mennesker.

Han er med andre ord blevet rigeligt belønnet for at slå koldt vand i blodet, da giganterne Facebook og Google tidligere prøvede at købe Snapchat for mindre beløb.

Evan Spiegel manglede godt nok heller ikke noget i sin opvækst i Los Angeles' forstæder. Hans advokatforældre sendte ham på en dyr privatskole, og han flyttede angiveligt som teenager fra sin far til sin mor, fordi han der kunne få sin egen BMW.

Krummer af Snapchat-formuen har han blandt andet brugt på en Ferrari og et hus til 80 millioner kroner. Det deler han med sin hustru, supermodellen Miranda Kerr, med hvem han har to børn.