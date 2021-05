Ung mand undgår bøde på 53 millioner efter tastefejl

Men tirsdag er sagen kommet ud af verden på en helt anderledes facon efter et retsmøde i Retten i Aalborg.

En nystartet selvstændigs fejlagtige indtastning førte til et svimlende bødekrav.

- Sagen er endt med en bøde i størrelsesordenen 5000 kroner, oplyser mandens forsvarer, advokat Berit Ernst.

Det var tilbage i 2016, at fejlen blev begået. Manden var lige startet med sin enkeltmandsvirksomhed og stod til at skulle have 53.000 kroner retur i moms fra Skat.

Men der gik noget galt under indtastningen, og så havnede 53.282.730 kroner på hans konto.

Om sagen har manden tidligere fortalt til DR Nyheder, at en medarbejder i Skat forsøgte at berolige ham. Sagen kunne klares på en stille og rolig facon. Han skulle bare betale de 53 millioner kroner tilbage ved næste indberetning af moms.

Men banken slog alarm ved synet af det store beløb på kontoen og gav besked til politiet.

Derefter blev der rejst tiltale om overtrædelse af momsloven og med et bødekrav, som matchede beløbet, oplyser forsvareren.

- Det er lang tid at gå rundt og frygte at blive ruineret, siger Berit Ernst om den tid, der er gået siden episoden for mere end fire år siden.

Sanktionen på den beskedne bøde skyldes en ordensmæssig overtrædelse af loven, fortæller advokaten.