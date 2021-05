Ung mand slipper for udvisning efter stenkast mod Paludan

En 26-årig mand fra Viborg, der oprindeligt er fra Syrien, slipper for at blive udvist for at kaste en sten mod partistifter Rasmus Paludan.

Det har Vestre Landsret afgjort, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Manden blev ved en dom i juni 2019 i Retten i Viborg ellers udvist med et indrejseforbud i seks år.

Den unge mand kastede stenen mod Rasmus Paludan, der er stifter af partiet Stram Kurs, under en demonstration i Ellekonebakken i Viborg 13. april 2019.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad forklarede manden i byretten, at han ikke havde planlagt at deltage i moddemonstrationen, men at han tilfældigvis var i kvarteret.

Desuden var han meget beruset og påvirket. Han vurderede selv, at han havde drukket mindst 12 genstande, og at han desuden havde drukket benzin.

Han erkendte at have kastet stenen, som ramte Rasmus Paludan. Han forklarede, at Paludans holdninger og handlinger provokerede ham, idet han selv er flygtning fra det krigshærgede land.

Foruden udvisning idømte byretten ham en ubetinget fængselsstraf på 60 dage. Men landsretten har afgjort, at han skal have en betinget straf på tre måneders fængsel med krav om 80 timers samfundstjeneste.

Fængselsstraffen er sat op, da manden siden episoden med Paludan er blevet dømt for hærværk og brud på narko- og færdselsloven, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Men den er altså betinget, så den i udgangspunktet ikke skal afsones.

Ifølge avisen lægger landsretten blandt andet vægt på, at manden har fået mere styr på sit liv, går i skole, har fritidsarbejde, er blevet gift og venter barn.

Retten har også lagt vægt på, at Rasmus Paludan ikke kom alvorligt til skade ved stenkastet. Den lange sagsbehandlingstid siden episoden har også haft betydning for dommen.