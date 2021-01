Ung mand skal bag tremmer efter påkørsel af plejehjem

En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet, efter at han natten til søndag i en bil bragede ind i et plejehjem i Mou i Nordjylland.

Manden blev stillet for et grundlovsforhør søndag aften. Her blev det bestemt, at han skal varetægtsfængslet i fire uger, oplyser vagtchefen.

Den unge mand bragede omkring klokken et om natten ind i en mur til et plejehjem. Køretøjet stoppede i en 73-årig beboers værelse.

Kvinden slap uskadt, men bilen måtte trækkes fri, før hun kunne blive hjulpet ud af sengen, hvor hun lå og sov.

Manden forsøgte efter uheldet at flygte fra stedet, men politiet fik fat i ham på en adresse ikke så langt derfra.

Politiet fandt ham med tydelige skader i ansigtet.

Den 20-årige mand fra Aalborg-området blev efterfølgende sendt til tjek på hospitalet i Aalborg. Han var ikke kommet alvorligt til skade.

Politiet oplyste søndag morgen, at det havde en mistanke om, at den unge mand havde kørt i påvirket tilstand af enten alkohol eller narkotika.

Manden er sigtet efter straffelovens paragraf 252 for at forvolde fare for den 73-årige plejehjemsbeboer.