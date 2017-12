Ung mand sigtet for to drabsforsøg

Københavns Politi har anholdt en 19-årig mand, som er sigtet for to drabsforsøg. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse torsdag.

Manden er blandt andet mistænkt for sammen med andre at have forsøgt at dræbe en 24-årig mand på Tagensvej i slutningen af oktober.

Den 24-årige blev overfaldet og stukket ni gange med kniv.

I den sag sidder der allerede syv andre mænd varetægtsfængslet. De blev anholdt i forbindelse med en større politiaktion 5. december.

Mændene tilhører alle sammen en bandegruppering, der blandt andet holder til på indre Nørrebro i København, oplyser politiet.

Ud over drabsforsøget er den 19-årige også mistænkt for at have begået et andet drabsforsøg på Hothers Plads kort forinden.