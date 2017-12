Ung mand sigtet for to drabsforsøg i København

Københavns Politi har anholdt en 19-årig mand, som er sigtet for to drabsforsøg sammen med syv andre.

Sammen med flere andre er han blandt andet mistænkt for at have forsøgt at dræbe en 24-årig mand på Tagensvej i slutningen af oktober.

Den 24-årige, der tilhører en rivaliserende bandegruppering, blev overfaldet og stukket ni gange med kniv.

- De kører rundt i tre biler for at se, om de kan finde nogen fra fjenden. Vi kan se, at man kører ind omkring Mjølnerparken, hvor de forlader bilen og løber ind.

- Så kører man til Tagensvej, hvor de møder en fra en anden gruppering, som bliver overfaldet med knivstik og slag, fortæller politikommissæren.

Der sidder allerede syv andre mænd varetægtsfængslet i samme sag. Seks af dem blev anholdt i forbindelse med en større politiaktion 5. december.

Mændene tilhører alle sammen en bandegruppering, der blandt andet holder til på indre Nørrebro i København, ifølge politiet, der ikke sætter navn på grupperingen.

Alle otte er sigtet for to drabsforsøg. Ved det første drabsforsøg inden Tagensvej er der ifølge politiets oplysninger ikke umiddelbart nogen, som bliver overfaldet.

Men da de har haft hensigten, er de sigtet for to forsøg, forklarer politikommissæren.

Politiet mener, at der har været flere mænd involveret i hændelsen ud over de otte, der allerede er varetægtsfængslet. Derfor kan der stadig komme flere anholdelser i sagen.

Hen over sommeren og i efteråret har der været en verserende konflikt mellem de to bandegrupperinger Loyal To Familie og Brothas i København.

Det har blandt andet medført en lang række skyderier, hvor tre har mistet livet.

Loyal To Familia holder blandt andet til på indre Nørrebro. Mens banden Brothas holder til i Mjølnerparken på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro.