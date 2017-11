Ung mand indrømmer peberspray-affyring på diskotek

Manden erkender at have afskudt peberspray på diskoteket Havana.

- Vi har snakket med ham her til aften, og han er blevet sigtet for ulovlig tvang ved at have udsat folk for det her peberspray og besiddelse af peberspray.

- Han er løsladt igen. Umiddelbart bliver der tale om en bødesag, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær.

Han kan dog ikke oplyse, hvad den unge mand har forklaret. Det står derfor uklart, hvorfor han affyrede pebersprayen.

Pebersprayen betød, at flere hundrede mennesker måtte evakueres fra to diskoteker i Varde.

- Der er i hvert fald en person, som er blevet eksponeret for det her, så han blev nødt til at modtage behandling derude, siger vagtchefen.

Lørdag morgen havde politiet tilbageholdt en anden mand, der selv var blevet udsat for pebersprayen. Politiet snakkede med ham, da de mente, at han kunne føre dem til den unge gerningsmand.

Efter snakken med politiet blev han dog løsladt igen, og han er ikke sigtet i sagen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 01.45. I første omgang troede politiet, at der var blevet afskudt tåregas på det ene diskotek, men lørdag morgen blev politiet klar over, at det nok var peberspray.

De to diskoteker var dog ikke evakueret hele natten. Efter en udluftning på diskotekerne blev dørene midt på natten atter åbnet for de festende unge.