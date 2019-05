Ung mand idømt bøde for deling af billeder fra togulykke

Ganske kort tid efter et tog forulykkede på Storebæltsbroen i begyndelsen af januar, hev en passager telefonen op af lommen og tog billeder af ødelæggelserne inde i toget.

Men denne handling var forkert, da der på billederne kunne ses legemsdele fra flere personer dræbt i ulykken.

Det mener Retten i Svendborg, der onsdag har straffet den unge mand med ti dagbøder à 2000 kroner for deling af billeder og videoer fra det forulykkede tog.

Det fremgår af en meddelelse fra retten.

- Retten fandt det bevist, at der var tale om billedmateriale, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden, lyder det i afgørelsen.

Den unge mand blev straffet for overtrædelse af straffelovens paragraf om videregivelse af billeder af private forhold og i dette tilfælde afdøde personer om bord på det forulykkede tog.

Rettens afgørelse ligger ikke langt fra den straf på 22.000 kroner, som anklagemyndigheden oprindeligt gik efter.

Anklagemyndigheden håber, at sagen kan sende et signal til befolkningen.

- Vi håber, at det også kan gøre folk opmærksom på, at det her er ulovligt, siger senioranklager Maria Fanø-Fredeløkke.

- Man må ikke fotografere mennesker i omstændigheder, hvor de åbenlyst ikke vil have det.

Den tiltalte har under sagen nægtet sig skyldig, men han har erkendt at have taget og videresendt billeder og videoer fra toget.

Han blev dog først senere klar over, at der kunne ses personer på nogle af billederne, forklarede han ifølge det regionale medie fyens.dk ved et retsmøde tidligere i maj.

Togulykken skete 2. januar på Storebæltsbroens lavbro, da en trailer fra et modkørende godstog rev sig løs og bragede ind i et passagertog. Otte personer mistede livet i ulykken.