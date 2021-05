Ung mand frifundet for anklager om voldtægter på kostskole

Manden var for år tilbage elev på en kostskole i Vordingborg Kommune. Og ifølge anklagemyndigheden voldtog han to gange en tre år yngre pige, som også gik på skolen. Derudover forsøgte han yderligere en gang at voldtage hende, lød beskyldningerne.

Retsformand Anne Bundgaard oplyser til Ritzau, at manden blev frifundet i de tre forhold, fordi retten ikke mente, at anklagemyndigheden havde ført bevis for mandens skyld.

Det havde anklagemyndigheden derimod i et andet forhold i sagen. Det drejede sig om, at den i dag 21-årige mand i en periode fra 2016 til 2021 skulle have truet pigen til at sende billeder, hvor hun var delvist nøgen.

Truslerne gik på, at han ville udnytte nøgenfotos af hende, hvis ikke hun makkede ret. Det var ifølge retten en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse.

Retsformand Anne Bundgaard fortæller, at retten blandt andet har lagt vægt på beskeder fra Snapchat og Messenger, som anklagemyndigheden har fremlagt under sagen.

Retten valgte på den baggrund af idømme manden 60 dages fængsel. Han blev også dømt til at betale den i dag 19-årige pige et beløb på 10.000 kroner i godtgørelse for såkaldt tort, altså krænkelse af hendes person.

Den 21-årige tilkendegav efter domsafsigelsen, at han ikke ønskede at anke dommen. Anklagemyndigheden har nu to uger til at afgøre, om den skal gå efter at få manden dømt for voldtægtsforholdene i landsretten.

I sager om sædelighedskriminalitet er det strafbart at røbe identiteten på den forurettede. Derfor er kostskolens navn udeladt.