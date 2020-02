En 18-årig mand er ved et retsmøde i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for voldtægt og afpresning. (Arkivfoto)

Ung mand fængslet for voldtægter og afpresning af kvinder

En 18-årig mand er blevet sigtet for at have begået fire voldtægter og for at afpresse flere kvinder.

Ofrene fik han angiveligt kontakt til gennem sociale medier.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

En dommer har onsdag besluttet at varetægtsfængsle manden i fire uger.

Det er sket ved et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

- Vi anholdt i går en 18-årig mand efter længere tids efterforskning for fire tilfælde af voldtægt og afpresning af kvinder, han havde mødt via sociale medier, skriver politiet.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.