En 23-årig mand har lørdag været fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København. Her blev han fængslet i 27 dage for grov vold. (Arkivfoto)

Ung mand fængslet for knivoverfald ved p-hus

Tre måneder efter et voldsomt overfald på Frederiksberg mener politiet at have fundet gerningsmanden.