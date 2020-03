Ung mand er fundet død ved boldbaner i Hørby

Kort efter klokken 08 lørdag morgen modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse om, at en ung mand lå livløs nær nogle boldbaner i Hørby.

En tilkaldt læge erklærede ham efterfølgende død. Det skriver B.T.

Årsagen til mandens død kendes ikke.

Nordjyllands Politi har derfor iværksat en undersøgelse.

- Vi er nu ved at undersøge området for at klarlægge forholdene omkring hans død nærmere, siger vagtchef Bruno Brix til B.T.

Mandens pårørende er blevet underrettet. Ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at der er sket en ulykke.

Hørby ligger mellem Sæby og Østervrå i Frederikshavn Kommune.