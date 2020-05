Ung mand er fængslet for voldtægt i Odense

En dommer i Odense har fredag besluttet at varetægtsfængsle en 21-årig mand, der sigtes for at have voldtaget en kvinde natten til onsdag.

Det var anden gang på to dage, at dommeren behandlede spørgsmålet. Torsdag gik afgørelsen ud på, at anholdelsen skulle opretholdes i tre døgn.