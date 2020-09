Ung mand er blevet såret af skud på Frederiksberg

En ung mand er fredag aften blevet ramt af skud ved en episode på Finsensvej på Frederiksberg.

Det oplyser Københavns Politi.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.44, oplyser politiets vagtchef.

- Personen er blevet kørt til behandling, siger vagtchef Michael Andersen.

Han kan ved 21.20-tiden ikke udtale sig nærmere om den såredes tilstand. Vedkommende er 19 år.

Forbrydelsen skete på gaden. I forbindelse med indsatsen og i et forsøg på at fange gerningsmanden eller gerningsmændene fik politiet kortvarigt stoppet togdriften til og fra Flintholm Station, oplyser vagtchefen.

- Vi er massivt til stede, siger Michael Andersen om efterforskningen.

Det er fredag aften ikke umiddelbart muligt for politiet at afgøre, om der er tale om et opgør i bandemiljøet.

I øvrigt er der registreret i alt ti episoder med skyderi i det offentlige rum i Københavns politikreds i årets første syv måneder.

Oplysningen står i et svar, som Københavns Politi forleden sendte på et spørgsmål fra Ritzau.

Opgørelsen gælder perioden fra 1. januar og frem til 27. juni og omfatter alene tilfælde, hvor politiet har fundet spor efter skudafgivelse.