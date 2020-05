Ung mand dømt til behandling for øksedrab på mor og morfar

To personer - en 61-årig kvinde og en 92-årig mand - blev en aften i april sidste år slået ihjel på en adresse i Sabro nordvest for Aarhus.

Drabene blev begået med en økse og en kniv, og ofrene fik knust deres kranier og ansigtsknogler.

De blev fundet af en medarbejder fra hjemmeplejen.

Onsdag er en 29-årig mand blevet dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid for dobbeltdrabet.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den dømte var i familie med sine ofre. Kvinden var hans mor, og den ældre mand var hans morfar.

Tirsdag afgav den unge mand forklaring i Retten i Aarhus.

Her fortalte han, at han i mange år har været forfulgt af tanker om overvågning og forfølgelse. Og han erkendte drabene.

Han ville slå sin morfar ihjel - men ikke sin mor. Hun blev dræbt, da hun forsøgte at gribe ind, fordi hendes søn gik til angreb på den ældre mand med en økse. Øksen havde han fundet i bryggerset i morfarens bolig.

- Jeg var begyndt at tænke, at virkeligheden ikke var virkelig. At mit liv var et spil. Det gik ud på, at jeg skulle slå min morfar ihjel, sagde han.

Den 29-årige blev anholdt få timer efter drabene på en nærliggende tankstation med blodrester på tøj og sko. Han virkede psykotisk og blev varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling.

I en mentalerklæring, som blev lavet efterfølgende, konkluderede Retslægerådet, at den unge mand er sindssyg og derfor ikke egnet til en almindelig fængselsstraf.

Anklagemyndigheden gik efter en anbringelsesdom uden såkaldt længstetid. Senioranklager Birgitte Ernst er derfor tilfreds med dommen.

- Den 29-årige havde intet rationelt motiv til de meget voldsomme drab, han begik, og han husker kun brudstykker af episoden.

- Retslægerådet vurderer, at der er risiko for, at han kan begå lignende kriminalitet igen, så jeg er tilfreds med, at han fik en anbringelsesdom uden længstetid, siger Birgitte Ernst i pressemeddelelsen.

Ved en anbringelsesdom bliver den dømte anbragt på en psykiatrisk institution eller afdeling, hvor der er konstant overvågning. Det er en læge, der vurderer, hvilken behandling den dømte skal have.

Dobbeltdrabet blev begået om aftenen 24. april 2019.