Ung mand brager ind i plejehjem - 73-årig fanget i seng

Nordjyllands Politi har natten til søndag anholdt en 20-årig mand, efter at han i bil kørte ind i et plejehjem ved Dokkedalvej i Mou cirka 20 kilometer fra Aalborg.

- Han er i bil kørt gennem en mur og ind i et værelse tilhørende en 73-årig beboer. Hun slap uskadt, men bilen måtte trækkes fri, før hun kunne blive hjulpet ud af sengen, siger Jesper Sørensen.

Han fortæller, at den 20-årige mand efter uheldet, der blev anmeldt klokken 01.03, flygtede fra stedet.

- Vi får fat på ham på en adresse ikke så langt fra ulykkesstedet, der tilhører en person, som han har en relation til. Da vi ankommer, har han tydelige skader i ansigtet, siger vagtchefen.

Den 20-årige mand fra Aalborg-området blev efterfølgende sendt til tjek på hospitalet i Aalborg, hvor han stadig ligger til observation. Han er ikke kommet alvorligt til skade.

Jesper Sørensen oplyser, at politiet har mistanke om, at den unge mand har kørt i påvirket tilstand af enten alkohol eller narkotika.

- Han har fået taget nogle blodprøver, og vi bevogter ham på sygehuset, indtil vi får foretaget en vurdering af, om han skal fremstilles, siger vagtchefen.

Han oplyser, at den 20-årige også er blevet sigtet efter straffelovens paragraf 252 for at forvolde fare for den 73-årige plejehjemsbeboer.