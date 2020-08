Ung mand anholdt for voldtægt i lejlighed i Aarhus

En 22-årig mand er blevet anholdt og sigtet for en voldtægt begået mod en 21-årig kvinde i en lejlighed i Aarhus lørdag morgen.

Manden fremstilles mandag i et grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Her skal en dommer skal tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle ham.