En 22-årig kvinde blev onsdag formiddag stillet for en dommer i Retten i Glostrup. Her blev en sigtelse om at have tilsluttet sig Islamisk Stat læst op. Hun er blevet varetægtsfængslet i foreløbigt 27 dage. (Arkivfoto)

Artiklen: Ung kvinde sigtet for at tilslutte sig IS

Ung kvinde sigtet for at tilslutte sig IS

Den 22-årige kvinde, der er dansk statsborger, blev tirsdag klokken 17.15 anholdt i Københavns Lufthavn, efter at hun var fløjet ind fra Tyrkiet. Hun har været efterlyst og sigtes for at have tilsluttet sig til Islamisk Stat.

