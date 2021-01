Ung kvinde døde i badekar - nu er bostedsansat anklaget

Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi har anklaget en tidligere medarbejder på bostedet Bifrost i Vejle. Ifølge anklagemyndigheden er medarbejderen ansvarlig for, at en 20-årig kvinde døde i et badekar på bostedet.

Anklagemyndigheden oplyser mandag i en pressemeddelelse, at der er rejst tiltale for uagtsomt manddrab, og at anklageskriftet er sendt til retten i Kolding.

20-årige Sofie Frydensbjerg Nielsen døde i badekarret, hvor hun havde siddet i op mod 25 minutter. Det har Vejle Amts Folkeblad tidligere fortalt, efter at avisen fik aktindsigt i sagen.

Af obduktionsrapporten fremgik det, at dødsårsagen ikke kunne fastslås. Men muligvis var der tale om overophedning, fordi Sofie Frydensbjerg Nielsen havde opholdt sig for længe i for varmt vand.

Sofie Frydensberg Nielsen var handikappet. Hun havde ikke noget sprog, og hun var fysisk heller ikke i stand til selv at stå ud af badet, har Vejle Amts Folkeblad tidligere skrevet.

Hvor varmt vandet har været, er uvist. Men Sofie Frydensbjerg Nielsen havde andengradsforbrændinger, da hun blev fundet, og fem timer efter blev vandtemperaturen målt til 36 grader.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad var temperaturen på vandet i den varme hane 52 grader.

Anklagen går på straffelovens paragraf om uagtsomt manddrab. Det betyder med andre ord, at dødsfaldet anses som en ulykke, men at man mener, at den pågældende medarbejder er ansvarlig for, at ulykken er sket.

Hvori det ansvar nærmere skulle bestå, vides endnu ikke. For anklageskriftet i sagen er ikke offentligt endnu.

Vejle Amts Folkeblad har tidligere skrevet om, at der på bostedet har eksisteret en såkaldt badeinstruks. Den har angiveligt beskrevet, hvordan badning af Sofie Frydensbjerg Nielsen skulle foregå.

Den instruks eksisterede kun i papirform, og det stykke papir var blevet makuleret.

Ifølge Sydøstjyllands Politi er det endnu ikke bestemt, hvornår sagen bliver behandlet ved retten. Det er heller ikke oplyst, hvorledes den tiltalte forholder sig til anklagen. Politiet ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere.