Undulater med fugleinfluenza aflivet i københavnsk ungdomsklub

Lørdag er 20 undulater og parakitter i en ungdomsklub i Valby blevet aflivet. De var smittet med den smitsomme fugleinfluenza, H5N8.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Prøver fra Statens Serum Institut (SSI) viste sent fredag, at fuglene var smittet. Ud over fuglene er også ni høns blevet aflivet i ungdomsklubben.