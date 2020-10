Hvis vi påkører en kronhjort herhjemme, så kan det få fatale konsekvenser, da den kan veje op til 230 kilo. Vi påkører dog langt flere rådyr, og de har en noget mindre kampvægt - et sted mellem 20 og 25 kilo. (Arkivfoto) Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Undgå uheld: Spot hjortene i mørket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Undgå uheld: Spot hjortene i mørket

Det er højsæson for at påkøre hjorte. Men hvis du sænker farten det rette sted på det rette tidspunkt, så kan du mindske risikoen for et uheld betydeligt.

Danmark - 10. oktober 2020 kl. 06:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Kalenderen skriver oktober, og inden længe er det mørkt, når du kører til og fra arbejde. Og som om det ikke er trist nok i forvejen, så betyder det også, at vi har taget hul på højsæsonen for påkørsler af eksempelvis rådyr og kronhjorte. Men sænker du farten på de rette steder på de rette tidspunkter, så kan du mindske risikoen for at få et tungt pelsdyr op at vende på køleren.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Haveejer? Det skal du gøre inden frosten 10. oktober 2020 kl. 06:00

Det batter at gå uden om skadelig kemi 10. oktober 2020 kl. 06:00