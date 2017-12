Undervisningsminister trækkes ind i sag om ulækre toiletter

Halvdelen af landets skoleelever oplever, at de kun har ulækre toiletter til rådighed i skoletiden. Det får hvert fjerde barn til at holde sig, til de kommer hjem. Det viser en ny undersøgelse.

For hvordan kan regeringen foreslå skattelettelser i en tid, hvor der åbenbart ikke er råd til at sikre ordentlige og rene toiletter til børnene?

Sådan lyder spørgsmålet fra Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der er formand for Folketingets Undervisningsudvalg.

- Det er en forkert rækkefølge, hvis man spørger mig. Vi skal have styr på den helt basale velfærd. At vores børn kan gå på toilettet, når de er i skole, burde være et minimumskrav, siger hun.

Oplysningerne om elevernes syn på skolernes toiletter stammer fra en undersøgelse ved navn Masseekspertimentet.

Den er verdens største undersøgelse af sin art. I samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet har landets skolelever i 14 dage i efteråret sat toilethygiejnen på skoleskemaet.

Problemet med ulækre toiletter er dog ikke nyt. Det har jævnligt været omtalt i medierne de senere år.

Pernille Rosenkrantz-Theil mener dog, at Socialdemokratiet, der stod i spidsen for regeringen fra 2011 til 2015, gjorde noget for at løse det.

- Mens vi sad i regering, og det i øvrigt var økonomisk, krise, fremrykkede vi offentlige investeringer. Det er blandt andet sådan noget som det her, siger hun.

- Oven i det, vi satte i gang, så bør man, når det er fede år, lave de investeringer i stedet for at hælde pengene ud på skattelettelser.

Fra Socialdemokratiets traditionelle allierede, Radikale Venstre, lyder det, at skoletoiletter er en sag for kommunerne.

- Det er fint, at socialdemokraterne indkalder Merete Riisager til samråd. Vi skal bare huske, at der er tale om et kommunalt anliggende. Vi må håbe, at de nye byrådsmedlemmer prioriterer det her problem, udtaler undervisningsordfører Marianne Jelved i en skriftlig kommentar.

Til det siger Pernille Rosenkrantz-Theil:

- Javel, det er kommunerne, der prioriterer inden for de rammer, vi laver herinde. Men rammerne er helt afgørende. Kører man økonomien så stramt, som regeringen gør, skal kommunerne foretage nogle urimeligt hårde økonomiske prioriteringer.

Spørgsmål: Vil du så love bedre skoletoiletter, hvis I får regeringsmagten igen?

- Jeg tør i hvert fald love, at vores rækkefølge på tingene er fuldstændig anderledes end denne her regering. Når der kommer penge ind på kontoen, vil vi prioritere velfærd først.