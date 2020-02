Undervisningsminister deler frustration over usikre elevtest

En større evaluering af de nationale test i folkeskolen viser, at mens der er mange positive ting ved dem, så er de usikre, når det kommer til at teste den enkelte elevs faglige evner.

Den næste omgang nationale test skal køre til marts, men ministeren tvivler på, om Folketinget kan nå at gøre noget inden da.

- Jeg kan svare klart ja til, at jeg godt forstår, at det kan være frustrerende at skulle gå til en test, der muligvis ikke giver et retvisende billede af ens faglige evner.

- Det gælder da i øvrigt også mine egen børn, så det kan jeg i den grad godt forstå, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Det er alvor, når der er sat spørgsmålstegn ved, om man kan regne med resultaterne af testen. Dem skal både elever og forældre kunne regne med.

- Men det er for tidligt endnu at konkludere på, hvordan vi så går til opgaven at forandre testene. Og der er meget kort tid til næste testperiode, så spørgsmålet er, hvad der overhovedet kan lade sig gøre på den tid. Alt det skal vi i forligskredsen kigge på igen næste uge.

Torsdag viste resultaterne af en omfattende evaluering af de nationale test i folkeskolen, at testene er usikre, når det kommer til vurderingen af den enkelte elevs faglige niveau.

Det fik ministeren til at indkalde folkeskoleforligskredsen til et hastemøde fredag. SF havde før mødet tilkendegivet, at partiet ønsker testene sat i bero. Men det er ifølge ministeren alt for tidligt at konkludere.

- Ordførerne har haft rapporten i 24 timer og har i dag kunnet stille en masse opklarende spørgsmål. Det er et meget stort materiale, og vi kommer med en masse notater over vinterferien.

- Vi tager det utroligt alvorligt, for det er afgørende, at man kan stole på resultaterne. Men det er for tidligt at konkludere allerede nu, hvad der skal ske. Vi skal have tid til at være mere grundige, inden vi træffer nogle beslutninger, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.