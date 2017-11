Undervisningsminister: Substantiel andel af elever snyder

I undersøgelsen fremgår det blandt andet, at 33 procent af censorerne i gymnasiet har mistanke om, at elever snød ved denne sommers skriftlige eksamener.

Det fremgår dog ikke af undersøgelsen, hvordan de unge menes at snyde mere præcist, eller hvad mistanken bygges på.

- Det er i sagens natur svært at klarlægge helt præcist, hvor mange der snyder. Men det er i hvert fald ikke kun en promille. Det er en substantiel andel af eleverne, siger ministeren med baggrund af undersøgelsen til Berlingske.

De eksamensvagter, eksamensansvarlige og censorer, der har mistanke om snyd, vurderer, at tre til fem procent af eleverne i gymnasiet snyder.

Flertallet af vagterne og censorerne vurderer, at ingen eller højest ti procent af de elever, som snyder, bliver opdaget.

Merete Riisager har tidligere forsøgt at komme snyd i skolerne og på ungdomsuddannelserne til livs.

Blandt andet har hun foreslået overvågning af elevernes computere. Det mødte dog politisk modstand.

Til gengæld vil elevernes muligheden for at gå på nettet blive taget fra dem fra 2019 for at komme svindlen til livs.

- Den måde, vi hidtil har indrettet eksamener på, har gjort det svært for fagpersonerne at opdage og gribe ind over for snyd.

- Men nu er der ikke længere fri adgang til internettet, og vi skal i forligskredsen drøfte, hvilke tekniske løsninger fra de videregående uddannelser, som fremover kan anvendes i gymnasiet for at afsløre snyd, siger ministeren til Berlingske.

En opgørelse af snyd ved gymnasier foretaget af Undervisningsministeriet har tidligere vist, at der var 329 tilfælde af mistanke om snyd ved prøverne i 2014 og 2015 på 218 gymnasier.

Institutionerne registrerede 143 tilfælde, hvor en elev blev bortvist fra en prøve ved de pågældende prøver.