Undervisningsminister: Læsning er skolens vigtigste opgave

Det siger undervisningsminister Merete Riisager (LA), efter at en ny international læseundersøgelse har vist, at danske elever i 4. klasse nu læser dårligere, end før folkeskolereformen blev indført.

- Gør folkeskolen ikke det, så må vi tage det til efterretning og se den efter i sømmene, for at vi kan gøre det bedre, siger ministeren.

Kurven for de danske elevers læseresultater har været stigende siden 1991, og i 2011 indtog Danmark en femteplads på den internationale rangliste.

I 2016 er eleverne dog faldet til en 13.-plads og ligger nu for første gang lavere end de andre nordiske lande.

- Det er vigtigt, at vi ikke taber fokus på de allervigtigste opgaver i folkeskolen, når der kommer nye opgaver ind, siger Merete Riisager.

- Vi må sørge for, at skabe mere ro om lærernes opgave, og der er læsning nummer ét. Vi skal også kigge på de mange tiltag, der er blevet sat i søen omkring læsning. Måske er der noget, der har behov for at blive fornyet.

Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, mener, at undersøgelsens resultat er en "fiasko for folkeskolereformen".

Så grelt mener undervisningsministeren dog ikke, at det står til.

- Det er lidt voldsomt at gribe til på baggrund af en undersøgelse. Men det er vigtigt at holde øje med, for det er et vigtigt parameter, siger hun.

Jakob Sølvhøj har på baggrund af undersøgelsen kaldt undervisningsminister Merete Riisager (LA) i samråd.