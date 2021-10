Beslutningen om, at det var nødvendigt at aflive alle mink i Danmark, blev meldt ud på et virtuelt pressemøde 4. november 2020. (Arkivfoto)

Undersøgelse kritiserer Rigspolitiets actioncard i minksag

En netop offentliggjort advokatundersøgelse af Rigspolitiets brug af actioncard i minksagen udtrykker kritik af Rigspolitiet i forhold til udarbejdelsen af dem.

Det fremgår af undersøgelsen, at udarbejdelsen "ikke i sig selv har været underlagt nogen speciel eller formel beslutningsproces i politiet, hvilket må anses for at være i strid med politiets egne interne retningslinjer".

Desuden konkluderer advokatundersøgelsen, at politiet heller ikke i en efterfølgende redegørelse eller i anden sammenhæng har givet udtryk for, at kortene er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med politiets egne gældende retningslinjer.

- Samlet lægger jeg til grund, at retningslinjerne på ingen måde er fulgt, lyder det fra advokaten bag undersøgelsen, Claus Guldager, i rapporten.

Han skriver, at det er hans overordnede vurdering på baggrund af det materiale, han har haft til rådighed, at der ikke er afgivet urigtige oplysninger eller svar til Folketinget i sagen.

Han vurderer heller ikke, at der er afgivet vildledende oplysninger til Folketinget.

Claus Guldager har undersøgt det såkaldte actioncard 1. Og han kommer ikke med kritik af enkeltpersoner i undersøgelsen.

Da landets minkavlere i november sidste år blev orienteret om, at deres besætninger skulle aflives, blev de kontaktet telefonisk af politiet, som brugte de meget omtalte actioncards til at hjælpe dem gennem samtalen.

Claus Guldager skriver desuden:

- Konklusionerne og vurderingerne i beretningen er udelukkende baseret på skriftligt materiale, herunder det skriftlige materiale, som de implicerede myndigheder har fremsendt til mig.

Venstres Karsten Lauritzen, der er formand for Granskningsudvalget, som blandt ser på minksagen, siger, at "det er for tidligt at sige", om undersøgelsen skal have konsekvenser for eksempelvis rigspolitichef Thorkild Fogde.

- I Venstre jagter vi ikke embedsmænd. Vi jagter de ansvarlige politikere, siger Karsten Lauritzen.

Også Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, der er medlem af udvalget, vil vente med at tage stilling til, om sagen skal have konsekvenser for Rigspolitiet.

- Det tror jeg, man skal vente med at drage konklusioner om, indtil vi har set det fulde billede i kommissionen, siger han med henvisning til Granskningskommissionen.

Den er i øjeblikket i gang med afhøringer i sagen. Her skal statsminister Mette Frederiksen (S) 9. december afhøres som den foreløbig sidste.

Peder Hvelplund (EL), der også er medlem af udvalget, er bekymret over konklusionerne i undersøgelsen.

- Der har ikke været noget kvalitetstjek oppefra, og det er temmelig bekymrende, at der ikke har været en bedre proces i Rigspolitiet i forhold til at sikre, at de actioncards, der blev udarbejdet, også var i overensstemmelse med loven, siger han.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Justitsministeriet og Rigspolitiet. Men her er meldingen, at man vil læse undersøgelsen grundigt igennem først.