Tidligere statsminister for Venstre og generalsekretær i Nato, Anders Fogh Rasmussen, skal ikke forklare sig for en kommission om Danmarks krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan. Det står klart, efter at regeringen nu afviser at genåbne Irak-kommissionen, som Venstreregeringen lukkede ned i 2015.

Undersøgelse af danske krige er nu stendød

Udenrigsministeren afviser at genåbne Irak- og Afghanistan-kommissionen. Det var ellers et "klokkeklart" ønske fra statsminister Mette Frederiksen i 2015.

I et interview med DR afviser udenrigsminister Jeppe Kofod at genåbne kommissionen.

