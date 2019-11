Undersøgelse: Tolkegebyr er en barriere for patienter

Det fastslår Lægeforeningen og Institut for Menneskerettigheder på baggrund af en ny undersøgelse, som de to organisationer har fået lavet.

De opfordrer derfor begge Folketinget til at afskaffe ordningen.

- Tolkegebyret er en rigtig stor barriere for patienter, der ikke er gode nok til dansk, til at få den rigtige behandling.

- Vi oplever at patienter bliver væk eller bruger pårørende som tolke i situationer, hvor der kan være tale om alvorlig sygdom - og det er ganske upassende og uetisk at stille folk i den situation, siger Andreas Rudkjøbing, der er formand for Lægeforeningen.

Undersøgelsen er lavet blandt Lægeforeningens medlemmer for at få et indblik i lægernes erfaring med ordningen med egenbetaling for tolkebistand. En ordning der trådte i kraft 1. juli sidste år.

93 procent af de deltagende praktiserende læger og 68 procent af de deltagende læger ansat på hospitaler fortæller, at kravet om egenbetaling påvirker kvaliteten af patientsamtalen negativt.

I alt har 1195 læger besvaret spørgeskemaet.

Reglerne betyder, at patienter, der har boet mere end tre år i Danmark uden at opnå tilstrækkelige danskkundskaber, opkræves et gebyr ved tolkning i forbindelse med besøg ved den almene læge eller sygehusvæsnet.

Institut for Menneskerettigheder har hele tiden været imod de nye regler og opfordrer på baggrund af undersøgelsen til, at tolkegebyret fjernes så hurtigt som muligt.

Det fortæller Line Vikkelsø Slot, der er chefkonsulent i Institut for Menneskerettigheder.

- Vores undersøgelse viser, at ordningen på alle parametre er til skade for patienterne. Samarbejdet mellem læge og patient bliver forringet, og der er større risiko for, at lægen stiller den forkerte diagnose og giver den forkerte behandling.

- Det mener vi ikke, patienterne er tjent med, og derfor opfordrer vi stærkt til, at Folketinget fjerner tolkegebyret, siger hun.