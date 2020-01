En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at der i halvdelen af de kommunale børnehaver mangler legematerialer af god kvalitet. (Arkivfoto)

Undersøgelse: Ikke alle børnehaver giver børnene nok opmærksomhed

Pædagogerne i kommunale børnehaver er generelt gode til at interagere med børnene og skabe en struktureret hverdag med faste rammer.

Til gengæld kan personalet nogle steder blive bedre til at give børnene nok opmærksomhed under leg. I halvdelen af børnehaverne mangler der også legematerialer af god kvalitet.

Det fremgår af en stor undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der har set nærmere på kvaliteten i de kommunale børnehaver.

I undersøgelsen er 19 procent af børnehaverne vurderet til at være af god kvalitet, mens kvaliteten i seks procent vurderes som utilstrækkelig.

Det kan ifølge EVA skyldes, at personalets samvær med børnene er overvejende negativt og irettesættende, at børnene oplever meget ventetid mellem aktiviteter, eller at der mangler legematerialer på stuen.

- Vi må desværre konstatere, at kvaliteten i en mindre del af børnehaverne er så lav, at man kan blive bekymret for børnenes trivsel.

- Derudover kan man sætte spørgsmålstegn ved, om de kommunale børnehaver generelt set giver børnene gode nok muligheder for at rykke sig i forhold til læring og udvikling, siger Mikkel Haarder, direktør i EVA.

I de resterende 75 procent af børnehaverne er kvaliteten ifølge undersøgelsen tilstrækkelig.

Hos Bupl, der er fagforening for pædagoger, kritiserer man EVA's undersøgelse for at anvende en særlig metode, der tager afsæt i en førskoletænkning.

Det er ifølge Elisa Rimpler, formand for Bupl, helt modsat det værdigrundlag og den lov, som de danske daginstitutioner bygger på.

- Jeg forstår ganske enkelt ikke, at statens eget evalueringsinstitut sætter gang i en kvalitetsundersøgelse, der oser af førskole og ligger milevidt fra den danske daginstitutionstradition, hvor børneperspektivet og børnefællesskaberne er i fokus.

- Det afsporer jo fuldstændig realiseringen af den styrkede læreplan. Et pædagogisk grundlag, der i øvrigt bakkes op af både pædagoger, forskere og et bredt politisk flertal, siger Elisa Rimpler.

EVA's undersøgelse er baseret på observationer på 165 stuer på 88 institutioner i 56 kommuner.