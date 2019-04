Undersøgelse: Hver anden dansker rammes af it-kriminalitet

Danskerne bliver dagligt udsat for mange forskellige slags kriminalitet i det digitale rum. I løbet af de seneste to år har omkring hver anden dansker været udsat for en eller anden form for it-kriminalitet.

Det viser en undersøgelse blandt godt 2000 danskere, som Userneeds har lavet for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, og Forbrugerrådet Tænk.

- Det er den mest udbredte måde, man angriber private borgere på. Det er typisk phishingmails, hvor der enten er et link eller en vedhæftning, som gør skade ved aktivering.

- På den måde er der mange tusinder, der hver dag modtager den slags mails, som man skal passe på, siger Jørn Guldberg, som er IDA's ekspert i it-sikkerhed.

Det er især via falske konkurrencer og phishing, at de it-kriminelle forsøger at franarre brugernavne, adgangskoder eller andre personlige oplysninger fra danskerne.

Det er ikke alle, der får mistænkelige mails eller sms'er, som hopper i. Men tallet er stigende, vurderer Jørn Guldberg.

- Vi ser, at folk i stigende grad spørger om hjælp for at få afklaret, hvilke muligheder de har for at komme ud af de her ting. Der er også andre, der bare afskriver deres computer og skifter den ud.

- Før i tiden var de her mails skrevet i et ubehjælpeligt sprog. Men nu ser vi, at de efterhånden er skrevet på et sprog, der næsten er perfekt dansk. Så det er svært at se forskellen efterhånden, siger Jørn Guldberg.

Derudover er svindlerne også blevet bedre til at time deres mails, så de passer ind i en bestemt kontekst.

Eksempelvis sender de mails, der kommer, nogenlunde samtidig med at Skat er klar med årsopgørelser, hvilket gør det sværere at gennemskue, fortæller Jørn Guldberg.

- På den måde kan man time folks mistænksomhed væk, siger han.

30 procent af de adspurgt i undersøgelsen har været udsat for falske konkurrencer, mens 36 procent har oplevet forsøg på phishing, som går ud på at få folk til at dele deres brugernavne, adgangskoder, kreditkort eller bankoplysninger.