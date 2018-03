Undersøgelse: Drabsdømt dansker har psykopatiske træk

- Det er tydeligt, at han ikke har ondt af sine ofre eller angrer sine forbrydelser, siger doktor Van der Merwe, der har stået for undersøgelsen, ifølge avisen:

- Han vedkender, at han har taget billeder af mindreårige, men han har forklaret, at de blev lavet som del af en research for danske forskere om børns kønsdele i Lesotho. Den forklaring har vi ikke kunnet få bekræftet.

Van der Merwe argumenterer for, at danskeren bør idømmes livstid.

Den 66-årige våbenhandler blev kendt skyldig i november, og i tirsdags genoptog en domstol i byen Bloemfontein sagen om strafudmålingen. Sagen blev udskudt til marts, da danskeren ville mentalundersøges.

Over for Ekstra Bladet har han blankt erkendt, at han kun har bedt om undersøgelsen for at vinde tid.

- Den skal bruges til, at vi kan forberede os på den nye sag, sagde han til avisen i november.

Den danske våbenhandler blev kendt i skyldig 36 anklagepunkter. Han skal blandt andet have bestilt drabet på sin ekskone, som var hovedvidne i sagen.

Desuden har han voldtaget en lille pige, været i besiddelse af børneporno og begået bedrageri, da han opgav falske oplysninger om sin våbenhandel.

Ved sagens begyndelse indeholdt anklageskriftet 61 anklager, men siden er en lang række anklager blevet frafaldet. Det er blandt andet anklager om voldtægt og omskæring af kvinder.

Det er ellers netop anklagerne om omskæring, som fik sagen til at rulle til at begynde med i september 2015, hvor politiet fandt 21 afskårne klitorisser i hans fryser og anholdt ham.

Anklagerne om omskæring blev dog frafaldet på grund af en manglende strafferamme.

Cirka en måned efter anholdelsen blev hans ekskone - der også var kronvidnet i sagen - skudt og dræbt i det lille kongerige Lesotho.

Ifølge retten var det Peter Frederiksen, som fik ukendte gerningsmænd til at skyde hende.

Peter Frederiksen har gennem sagen nægtet sig skyldig i anklagerne imod ham.

Retten har afsat tirsdag til fredag til behandlingen af strafudmålingen. Det er uvist, hvornår dommen er klar.