Undersøgelse: Digitale krænkelser er hverdag for unge

- Vi er bekymrede over, at antallet af unge, der oplever digitale sexkrænkelser, er så relativt stort, siger Kuno Sørensen, der er psykolog hos Red Barnet.

- I bund og grund har det ikke overrasket os, men vi havde håbet, at vi kunne præsentere nogle lavere tal.

Hver 20. svarer, at de har fået delt et intim- eller nøgenbillede uden deres tilladelse.

Ligeså mange har prøvet, at nogen har brugt seksuelle billeder af dem til at true eller afpresse dem med.

- Digitale sexkrænkelser er blevet en nærmest naturlig og forventelig del af mange unges liv på nettet. Det svarer til, at der sidder mindst én i hver udskolingsklasse, som har oplevet det inden for det seneste år, siger psykolog Lina Sjøgren fra Red Barnet.

Undersøgelsen, der dog ikke er repræsentativ, bygger på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 915 unge i alderen 13 til 17 år.

Derudover bygger den på fokusgruppeinterviews med 29 unge og med otte lærere samt fem interviews med fagfolk. 15 skoler over hele landet har medvirket.

En fjerdedel af de unge har oplevet, at der bliver spredt rygter om deres seksuelle adfærd på nettet.

Flere unge har også prøvet at få sendt uønskede seksuelle beskeder eller billeder. 27 procent af pigerne og 14 procent af drengene.

Samtidig mener knap syv ud af ti, at det vil være dårligt for en piges ry, hvis der deles intim- eller nøgenfotos af hende på nettet, mens mindre end tre ud af ti tænker det samme for en dreng.

- Det er meget sværere for en pige at blive udstillet seksuelt. Der følger mange flere negative kommentarer med, mens drengene kan slippe afsted med seksuelle billeder, uden at det forfølger dem på en lige så negativ måde, siger Kuno Sørensen.

Der er den seneste tid kommet mere fokus på digitale krænkelser. I midten af januar meldte Rigspolitiet ud, at flere end 1000 unge over hele landet vil blive sigtet for distribution af børneporno.

De mange unge er mistænkt for at have delt to videosekvenser og et billede med seksuelt indhold på Facebooks chatplatform.