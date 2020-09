Underleverandører kan kompenseres for faste omkostninger

Det skal også være muligt for underleverandører at få økonomisk hjælp fra staten, når de rammes af coronarestriktioner.

Det siger han på et pressemøde fredag eftermiddag om coronavirus i Danmark.

Udvidelsen betyder konkret, at cateringfirmaer, restauranter og teltudlejere også får mulighed for - for eksempel - at blive kompenseret for faste omkostninger.

- Vi forstår godt, at I er ramt, og at det er svært lige nu. Og derfor vil jeg også allerede sige i dag, at vi lægger op til, at kompensationsordningerne udvides.

- På den måde skaber vi mere samtidighed mellem restriktioner og skærpelser og kompensationer, siger Simon Kollerup og tilføjer:

- Er man ramt af restriktioner, skal der også være hjælp.

Det er på grund af stigende smitte med coronavirus i samfundet, at myndighederne har besluttet at forlænge gældende restriktioner.

Det betyder, at kravet om, at restauranter og barer skal lukke klokken 22 forlænges frem til 18. oktober. Det skulle egentlig være udløbet 4. oktober.

Også forsamlingsforbuddet på 50 personer forlænges. Som noget nyt kommer det også til at gælde private arrangementer såsom bryllupper og fødselsdage. Eventuelt personale, for eksempel tjenere og kokke, tæller med, når man opgør antallet af deltagere.

Ændringerne træder allerede i kraft fra lørdag klokken 12.

På pressemødet sagde erhvervsministeren, at han i løbet af fredagen har drøftet spørgsmålet med partier i Folketinget.

Ifølge Ritzaus oplysninger er det dog endnu ikke aftalt, præcis hvordan ordningen kommer til at se ud, eller hvem der er omfattet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) slog på pressemødet fast, at smitten i efteråret er kommet tidligere "end vi havde regnet med".

Det er derfor vigtigt, at "vi får slået smitten ned", påpeger han.

I brancheorganisationen Dansk Industri (DI) har medlemsdirektør Lars Frelle-Petersen forståelse for, at tiltag er nødvendige for at begrænse smittespredningen.

- Men for rigtig mange virksomheder inden for oplevelses- og eventområdet er situationen alvorlig, og de får brug for kompensation for at klare sig igennem.

- Derfor er det positivt, at kompensationen forlænges og udvides. Det er helt afgørende - også for de mange underleverandører, siger han i en skriftlig kommentar.