Under en procent af coronaindlagte i Danmark er børn

Og mens flere forældre har været nervøse for at sende deres børn afsted igen, imens coronavirusset stadig breder sig i samfundet, viser de seneste tal fra Statens Serum Institut, at kun 15 af de i alt 1610 indlagte med coronavirus er børn.

Børn under 18 år udgør samtidig 2,6 procent af det samlede antal af registreret smittede i Danmark. 175 børn er således indtil videre bekræftet smittet med coronavirus i Danmark.

15 af børnene er eller har været indlagt, men ingen har været eller er i øjeblikket indlagt på en intensivafdeling.

Seks af de indlagte, smittede børn var desuden ikke indlagt på grund af corona.

Det viser tal fra Statens Serum Instituts seneste rapport. Rapporten konkluderer, at relativt få børn smittes i forhold til voksne, ligesom infektionen ser ud til at være mindre alvorlig hos børnene.

6641 personer mellem 0 og 19 år er indtil videre testet.

I alle aldersgrupper er samlet 6681 personer registreret smittet i Danmark.

Facebook-gruppen "Mit barn skal ikke være forsøgskanin for Covid-19" har i øjeblikket 40.000 medlemmer og er ifølge gruppens beskrivelse for forældre, der ikke er enige i, at børnene skal være de første, der får lov at komme tilbage i samfundet under genåbningen.

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har imidlertid gentagne gange understreget, at det ikke er risikabelt, så længe børnene vasker hænder en del gange i løbet af dagen, spritter dem af og holder afstand til hinanden.

Desuden skal børnene være så meget udenfor som muligt.

Onsdag besøgte statsminister Mette Frederiksen (S) Lykkebo Skole i Valby, hvor hun var glad for forløbet under genåbningen.

- Jeg er vildt imponeret. Børnene er vildt glade for at se deres kammerater igen, sagde Mette Frederiksen til TV2 News.

Børn fra familier, hvor der er coronavirus, skal blive hjemme.

Det gælder dog ikke for de voksne ansatte i skoler og daginstitutioner, hvilket tirsdag fik flere fagforeninger, kommuner og forskere til at undre sig over de forskellige udmeldinger til børn og voksne.