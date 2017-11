Ulrik Wilbek vil sætte fart på Viborg med ny motorvej

Det mener Venstres borgmesterkandidat i kommunen, Ulrik Wilbek. Han går blandt andet til valg på at presse på for en ny midtjysk motorvej.

- Viborg er den største by i Danmark uden en motorvej. Det er svært at forklare virksomheder, der er afhængige af transport, hvorfor de skal slå sig ned her, siger Ulrik Wilbek.

Løsningen er ifølge den tidligere træner for håndboldlandsholdet en ny motorvej centralt i Jylland. Det er også blevet kaldt en Hærvejsmotorvej, fordi den skal følge forløbet fra den gamle Hærvej gennem Jylland.

Spørgsmål: Men det er jo Christiansborg, der træffer den slags beslutninger?

- Ja, men hvis ikke byrådet gør det klart, at det er noget, der er vigtigt for os, så sker der ikke noget.

- Det er vigtigt at pirke til dem (på Christiansborg, red.) og gøre sin indflydelse gældende i forhold til de partier, man nu er medlem af, siger Ulrik Wilbek.

Viborgs nuværende borgmester, Torsten Nielsen (K), er også tilhænger af en ny motorvej i Midtjylland.

Men som første prioritet vil han hellere bruge krudt på at presse på for en udbygning af den eksisterende hovedvej mellem Viborg og Aarhus.

- Der vil gå mindst 15-20 år, inden vi kan have en Hærvejsmotorvej, som koster mindst 20 milliarder kroner.

- Derimod er der lavet forundersøgelser og eksproprieret jord til en udbygning af hovedvej A26 til Aarhus, siger Torsten Nielsen.

Han mener, at projektet ligger lige til højrebenet og kun koster en tiendedel af, hvad en helt ny motorvej centralt i Jylland koster.

Fælles for de to borgmesterkandidater er, at de begge vil kæmpe for en bedre infrastruktur.

Det skal sikre, at kommunen med cirka 97.000 indbyggere bliver endnu mere interessant for borgere og virksomheder at slå sig ned i.

Ulrik Wilbek har tidligere siddet i byrådet i Viborg i perioden fra 1998 til 2002.

Efter at have været landsholdstræner for først kvinde- og senere herrelandsholdet blev han sportschef i Dansk Håndbold Forbund.

Torsten Nielsen tog over som borgmester i Viborg, da Søren Pape Poulsen (K) i 2014 blev partileder.

Den siddende borgmester erkender, at hans politiske udfordrer - Ulrik Wilbek - er et "usandsynligt kendt ansigt", men han har alligevel en god mavefornemmelse.

- Vi er inde i en rivende udvikling, hvor der er fuldstændig styr på økonomien. Den går jeg til valg for at fortsætte, siger han.