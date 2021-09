Ulønnet granskningsarbejde af Afghanistan-exit møder kritik

Det møder kritik, at den eksterne ekspertgruppe, der skal se myndighedernes evaluering af den danske tilbagetrækning i Afghanistan igennem, forventes at arbejde uden løn.

Det skriver Politiken.

En af medlemmer - Jacob Kaarsbo, der er tidligere analysechef i Forsvarets Efterretningstjeneste - finder det ikke kun "uprofessionelt".

Han frygter også, at det går ud over gruppens incitament for at dykke ned i sagen.

- De har lagt op til, at det skal være en grundig undersøgelse og en professionel referencegruppe. Og der kommer jeg i klemme i forhold til at afse de timer, som jeg forudser bliver nødvendige, siger Jacob Kaarsbo til Politiken.

Et andet medlem, Jens Serup, som er partner i sikkerhedsfirmaet Guardian, finder det også besynderligt at basere en så vigtig undersøgelse på frivillighed.

Dog står det endnu uklart for ham, hvor meget tid gruppen forventes at bruge.

I sidste uge fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at regeringen havde nedsat en gruppe af eksterne eksperter til at undersøge forløbet omkring den danske tilbagetrækning i Kabul.

Her sagde ministeren blandt andet, at gruppen skulle stå for "en meget grundig, omfangsrig og saglig evaluering af den danske evakueringsindsats".

Gruppen fik ifølge Politiken også at vide i sidste uge, at det var forventet, at de ville arbejde frivilligt. Og det vækker harme i blå blok.

Ifølge De Konservatives udenrigsordfører, Marcus Knuth, skriger det til himlen, at "regeringen forsøger at udsulte undersøgelsen".

De blå partier har forgæves set mod især Enhedslisten og Radikale Venstre for at få flertal til at nedsætte en undersøgelse af myndighedernes og regeringens indsats udført af eksterne og uvildige eksperter.

Enhedslisten er åben for, at gruppen skal have løn, hvis arbejdet skulle ende med at blive "mere omfangsrigt". Hos De Radikale mener man ikke, at der er præcedens for at aflønne folk til denne slags opgaver.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).