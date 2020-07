Uforfærdet administrator og skarp analytiker

Christian S. Nissen har aldrig været bange for modvind eller anglet efter popularitet.

Den senere generaldirektør i Danmarks Radio havde allerede skaffet sig et ry som en aldeles usentimental - nogle mente ufølsom og brutal - administrator på Nationalmuseet (1985-1991), hvorfra han sprang videre som administrerende direktør for Rigshospitalet i København.

Begge steder blev der skåret hårdt og fyret. Og Christian S. Nissen kom for mange medarbejdere og fagforeningsfolk til at stå som en rendyrket repræsentant for djøfiseringen - altså juristers og økonomers indtog i fagprofessionelle miljøer på bekostning af "varme hænder".

Søndag den 26. juli fylder Christian S. Nissen - S'et står for Sandø - 75 år og er stadig i vigør som forfatter, rådgiver og foredragsholder.

Han fik 10 år som generaldirektør i DR, inden han i 2004 blev fyret af bestyrelsen uden nogen formel begrundelse.

Bagude lå dog en budgetoverskridelse for DR's nye domicil i Ørestad på et trecifret millionbeløb - og et notorisk anstrengt forhold mellem Nissen og Venstre-manden Jørgen Kleener, der var formand for DR's bestyrelse.

Christian S. Nissen er født i Slagelse og voksede op på Antvorskov Højskole, hvor hans forældre var forstandere. Han har to kandidatgrader: cand.phil. fra Københavns Universitet og cand.scient.pol. fra Aarhus.

Han underviste nogle år som lektor i international politik i København, indtil han i 1977 blev ansat som fuldmægtig i Miljøministeriet. Herfra kom han i 1981 til Finansministeriets budgetdepartement, og fire år efter tiltrådte han som chef på Nationalmuseet.

Da han i 1994 satte sig i stolen som generaldirektør i DR, skulle mediehuset omlægges og begå sig uden monopol. En 10-års plan skulle iværksættes, og med den skulle hoveder igen rulle. Christian Nissen effektiviserede og blev en særdeles upopulær mand.

Efter at bestyrelsen fyrede ham i 2004, udgav han i 2007 bogen "Generalens veje og vildveje", hvor han gjorde status over sine 10 år som DR-chef.

Ud over forfattergerningen tilbyder han rådgivning, bistand til analyser og foredrag. Han har arbejdet for EU-Kommissionen og Nordisk Ministerråd og været bestyrelsesformand for Roskilde Universitet.

Nissen er gift med Mai Buch og har tre børn fra et tidligere ægteskab.

Han er ved fødselsdagen bogaktuel med en helt ny titel på Gyldendal om det seneste medieforlig fra 2018, "Politik mellem følelser og fornuft. Spillet om danske mediers fremtid".

Forliget indebar rundbarbering af DR's budget med 20 procent og skrotning af to DR-kanaler.

Bogen får fem stjerner af Berlingskes anmelder, som kalder den "uomgængelig" for mediepolitisk interesserede. Heri slår Christian S. Nissen til lyd for et stærkt DR som bolværk mod de multinationale mastodonter Facebook og Google.