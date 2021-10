Uffe Ellemann: By og land er rykket tættere sammen i Venstre

Idéen om, at Venstre for alvor er splittet mellem by og land, holder ikke, mener tidligere formand Uffe Ellemann-Jensen.

- Det er slet, slet ikke det samme i dag som for 40 år siden. Der er de fælles interesser, som binder os sammen. De liberale holdninger. Derfor passer det så godt til sådan et landsmøde, at der bliver holdt en stærk ideologisk tale, siger Uffe Ellemann.

Fra første række lyttede den tidligere udenrigsminister lørdag formiddag til sønnens formandstale på Venstres landsmøde i Jyske Bank Boxen.

Undervejs blev han bevæget.

Jakob Ellemann-Jensen holdt en tale om frihed. Men han gik kortvarigt i stå, før han for alvor var kommet i gang.

Stemmen knækkede kort over, da han opridsede tiden omkring Murens og Sovjetunionens fald og sagde: "Jeg var stolt over, at det var min far, der repræsenterede vores land i den kamp".

- Jeg ville da være en skælm, hvis ikke jeg siger, at jeg blev bevæget og rørt, siger Uffe Ellemann-Jensen.

Før landsmødet blev Jakob Ellemann-Jensen af en vælgerforeningsformand i Vestjylland kaldt en tøsedreng, som ikke tør komme vest for Herning og møde virkeligheden.

- Det er jo rent sludder. Han kommer gerne vest for Herning. Det gjorde jeg da også. Så det passer ikke, siger Uffe Ellemann.

Går man tre årtier tilbage, vandrede den kommende formand rundt med den daværende formand - i gummistøvler - på samme breddegrad som Herning ved Karup Å.

- Jeg havde sågar en hytte ikke ret langt herfra. Den lå strengt taget en enkelt grad vest for Herning. Der sad jeg og skrev mine landsmødetaler. Det skete da, at Jakob var med, siger Uffe Ellemann-Jensen.

Han mener også at vide en del om gummistøvler og forsøger at bremse fortællingen om, at by-Venstre ikke forstår virkeligheden ude på landet.

Uffe Ellemann gjorde den erfaring, at man "får ondt i hovedet af at sove med gummistøvler på", når man lægger sig efter at have været på jagt.

Ikke desto mindre har Venstres ledere ofte ifølge politisk kommentator Hans Engell haft udfordringer, og nogle af dem er blevet til grin, når de er kørt langt ud på landet for at møde medlemmer og vælgere.

- De har ikke helt ramt skiven. Venstres ledere har altid problemer, især dem som bor i Hellerup, når de pludselig skal ind i en kostald i det vestlige Jylland, siger han.

Uffe Ellemann er ikke enig:

- Det er - undskyld mit franske - noget forbandet vrøvl. Der er bestemt også svinebønder og kvægbønder, som går i rene støvler og tøj. Dem finder du nok flest af, så derfor er det noget vrøvl, siger Uffe Ellemann-Jensen.