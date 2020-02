Uffe Elbæks højre hånd taber lederkamp i Alternativet

I hvert fald gik Rasmus Nordqvist lørdag aften ikke videre fra anden runde af afstemningerne om, hvem der skal være ny leder efter Uffe Elbæk.

I anden runde fik Josephine Fock 599 stemmer, mens Theresa Scavenius fik 445 stemmer. De to går videre til tredje runde. På tredjepladsen kom Rasmus Nordqvist med 418 stemmer, hvilket ikke var nok til at gå videre til den afgørende afstemningsrunde.

Undervejs i valgkampen op til lørdagens ekstraordinære landsmøde er Nordqvist blevet kritiseret for at være for fokuseret på Christiansborg. Og for lidt fokuseret på baglandet.

Tidligere politisk ordfører Carolina Magdalene Maier skrev rosende om Nordqvist i en analyse af de seks kandidater. Men et af kritikpunkterne mod Nordqvist var ifølge Carolina Magdalene Meier, at han taler lidt for meget som en politiker.

Og det er ikke fordel, når man skal være politisk leder for Alternativet på Christiansborg, må man forstå.

Under kandidatdebatten lørdag sagde Rasmus Nordqvist blandt andet, at selv om Alternativet har været bannerfører i klimakampen på Christiansborg, så er man ikke kompromisløse:

- Vi slår ikke nogen i hovedet, fordi de spiser kød om mandagen. Vi slår ikke nogen i hovedet, når de flyver på ferie. Vi ønsker strukturelle forandringer til gavn for klimaet. Men det er ikke blevet modtaget på den rigtige måde, sagde Rasmus Nordqvist.

Som den eneste kandidat med en plads i Folketinget kan han fortsætte i Alternativets gruppe på Christiansborg under den nye leder.

Dermed skal den nye leder for Alternativet lede partiet fra en position uden for Christiansborg - uanset, om det bliver Josephine Fock og Theresa Scavenius. Samtidig med at lederen sidder uden for Christiansborg, kan både Rasmus Nordqvist og Uffe Elbæk forblive på Christiansborg.

De to har sammen tegnet partiet i de senere år. Valget af ny leder i partiet ligner dermed en opskrift på uro. Både Josephine Fock og Theresa Scavenius har nemlig været kritiske over for partiets linje under Elbæk og Nordqvist.

Den 44-årige Rasmus Nordqvist var med til at stifte Alternativet i 2013 sammen med Uffe Elbæk og Josephine Fock. Han blev valgt ind i Folketinget i 2015, hvor Alternativet fik et overraskende godt valg med ni mandater.

Ved valget i 2019 blev Alternativet næsten halveret fra ni til fem mandater, men Rasmus Nordqvist var blandt de fem, som fik et nyt mandat.