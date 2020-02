Uffe Elbæk vil fortælle hovedbestyrelsen om Fock

Uroen i Alternativet om partiets politiske leder, Josephine Fock, fortsætter onsdag aften.

Her fortæller forhenværende politisk leder Uffe Elbæk, at han vil gå til hovedbestyrelsen og fortælle om oplevelser, han har haft med Josephine Fock.

- Jeg har et ansvar for, hvad der er sket i min tid som politisk leder i Alternativet.

- Derfor har jeg taget imod Hovedbestyrelsens åbne invitation til medlemmer for at fortælle dem om blandt andet de episoder, som Information har beskrevet og som jeg har bevidnet eller været orienteret om, skriver han på Twitter.

Efter valget af Josephine Fock 1. februar har der været kritik af hendes ledelsesstil, da hun sad i Folketinget for partiet fra 2015 til 2018.

Information bragte lørdag en artikel, hvor en lang række unavngivne kilder sagde, at Josephine Fock adskillige gange havde opført sig kolerisk og flere gange fysisk havde rusket ansatte i partiet.

Det har fået partiets hovedbestyrelse til at invitere kilderne til at kontakte dem og fortælle om deres oplevelser. Tirsdag sagde hovedbestyrelsen, at ingen var kommet til dem.

Men nu tager Uffe Elbæk altså imod den invitation.

Tidligere onsdag afviste Josephine Fock i et interview på TV2 historierne fra Information.

- Jeg har ikke rusket i nogen. Hverken medarbejdere, frivillige eller venner for den sags skyld. Jeg ved jo ikke, hvem det er, der har udtalt sig til Information. Det berører mig dybt, sagde hun.

På Twitter har Alternativets tidligere pressechef Magnus Haslebo onsdag skrevet, at han står på mål for historierne i Information.

- Til alle, der måtte så tvivl om rigtigheden af oplysningerne i Information, som jeg nu også har bakket op: Jeg velkommer ethvert søgsmål om injurier med åbne arme. Men lur mig, det kommer ikke, skriver han på Twitter.

Han har onsdag også sagt til DR om sine oplevelse af Josephine Focks ledelsesstil:

- Det er noget med at gå meget tæt, overskride den personlige grænse og råbe, så man kan smage, hvad hun har fået til frokost - lige op i ansigtet.