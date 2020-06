- I det splitsekund gik det op for mig, at jeg havde været bange for Josephine Fock og den energi, hun repræsenterede, skriver Uffe Elbæk.

Uffe Elbæk var bange for Fock og sagde ikke fra

Alternativet er decimeret, og partistifter undskylder for, at han ikke formåede at håndtere konflikterne.

Stifter af Alternativet Uffe Elbæk var bange for sin arvtager Josephine Fock og undskylder for, at han ikke formåede at sige fra overfor hende under deres fælles tid i Alternativet.

Det beskriver han i en længere kronik hos mediet POV International. Alternativet gik kraftigt tilbage ved folketingsvalget sidste år, og tre medlemmer forlod partiet, da hun blev valgt som ny leder i februar i år. Allerede i 2017 gik det op for ham, at han frygtede hende.

- I det splitsekund gik det op for mig, at jeg havde været bange for Josephine Fock og den energi, hun repræsenterede. Eller sagt mere præcist: Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle håndtere den grænseoverskridende adfærd, skriver Uffe Elbæk.

Han beskriver magtbegær og snigløb fra 2015 og frem i et større angreb på Josephine Fock, der er blevet forelagt kritikken, men ikke har ønsket at svare. Han undskylder overfor medlemmerne, at han ikke har sagt tydeligere fra noget før.

Elbæk beskriver et telefonopkald dagen efter valget i juni 2015, hvor partiet bragede ind i Folketinget med ni mandater.

Han havde en konfrontation med Josephine Fock og endte i vrede med at lægge på. Den handling skulle blive symptomatisk for deres forhold, beskriver han, for han formåede ikke at sige fra de efterfølgende år.

Under en terapisession i partiet i 2017 blev han spurgt til, hvorfor han ikke sagde fra overfor Fock.

- Den ene af de to eksterne ledelseskonsulenter spurgte mig: Hvorfor sagde du ikke fra overfor Josephine? Og mit spontane svar, som endda overrumplede mig selv, var: Jeg var bange, skriver han.

Torsten Gejl er i dag eneste folketingsmedlem af Alternativet, og Josephine Fock er leder.

Elbæk skriver direkte, at folketingsgruppen havde foretrukket en anden leder end Fock, som han ikke troede ville stille op.

- Det kan, set i bagspejlet i dag, være svært at forstå, at jeg kunne være så naiv. Men hun havde jo forladt den forrige folketingsgruppe, og hun vidste, at den nye folketingsgruppe støttede Rasmus Nordqvist.

- Hvem søger en stilling, hvis alle dem, man skal arbejde allertættest sammen med, ikke ønsker at arbejde sammen med en? Det gjorde Josephine Fock, skriver han.

Efter valget bragte Information en artikel, hvor en række anonyme kilder beskyldte Fock for kolerisk og krænkede adfærd, da hun sad i Folketinget for partiet i 2015 til 2018.

Ritzau har forgæves forsøgt at få fat på begge parter.