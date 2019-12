Uffe Elbæk stopper som Alternativets politiske leder

Det meddeler han i et nyhedsbrev.

- Det er en af de største beslutninger, jeg har taget i mit liv, for Alternativet betyder så meget for mig og har defineret mig i så manges øjne, skriver Uffe Elbæk i et brev til partiets medlemmer.

- Jeg sagde efter valget (folketingsvalget 5. juni, red.), at jeg aldrig kunne drømme om at gå fra borde, når skibet er i oprørt hav. Sådan har jeg altid haft det, uanset hvilken arbejdsplads jeg har stået i spidsen for.

- Og som jeg oplever det, er Alternativet et godt sted lige nu, skriver Uffe Elbæk og nævner finansloven og klimaloven som to eksempler, hvor partiet har fået indflydelse for nylig.

Uffe Elbæk, der også er Alternativets gruppeforperson, førte partiet i Folketinget med ni mandater, da Alternativet i juni 2015 stillede op til folketingsvalget for første gang.

Siden fulgte en række mindre heldige sager for partiet, og opbakningen til Uffe Elbæk og co. faldt.

Ved valget i juni i år måtte partiet nøjes med at få fem mandater.

I perioden op til valget havde Alternativet lanceret et alternativ til de mere traditionelle blokke i dansk politik, rød og blå blok.

Alternativets grønne blok med Uffe Elbæk som statsministerkandidat blev dog ikke vel modtaget af vælgerne ved folketingsvalget 5. juni.

Efterfølgende måtte Alternativet fra politiske iagttagere også høre på, at partiet ved at lave sin egen grønne blok spillede sine kort af hænde i de efterfølgende regeringsforhandlinger.

Her deltog Alternativet kun i yderst begrænset omfang, og partiet var ikke en del af det endelige forståelsespapir mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten.

Uffe Elbæk tænker altså selv, at han nu giver Alternativet videre i en bedre forfatning end lige efter valget.

- Der er sikkert nogen, der synes, det er for tidligt, der er sikkert også nogen, der synes, det er er for sent. Nogen, der synes noget tredje. Sådan er det. Men nu bliver det sådan her, skriver han.

- Hovedbestyrelsen har designet et bud på en proces for valget af en ny politisk leder, som I (medlemmerne, red.) skal tage stilling til inden - ved et ekstraordinært landsmøde 13. januar.

- Det glæder jeg mig til at følge med i. Men jeg kommer selvfølgelig ikke til at blande mig i det, skriver Uffe Elbæk.