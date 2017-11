Uffe Elbæk: Tale ved valgfest er min beslutning

Sager om seksuelle krænkelser og interne mails, der opfordrede medarbejdere til at sende intime billeder, har fyldt medierne i dagene op til tirsdagens kommunal- og regionsrådsvalg.

Den seneste uge har været en turbulent tid for Alternativet.

Mandag frarådede partiets gruppeformand på Christiansborg, René Gade, så sine landspolitiske kolleger til ikke at møde op til den valgfest, Alternativets lokalafdeling i København afholder tirsdag aften.

Men Uffe Elbæk er alligevel at finde på LGBTQIA-baren Monastic tirsdag aften, hvor festen afholdes.

- Jeg er politisk leder. Jeg er kommet her for at holde en tale, og om lidt tager jeg ud på Frederiksberg og gør det samme.

- Det er min prioritering og beslutning, og det har jeg været i dialog med René Gade om, og det forstår han fuldstændig, siger Uffe Elbæk.

Spørgsmål: Hvad synes du, at det siger om jeres parti, at der kan være uenighed om noget simpelt som en valgfest?

- Vi er et mangfoldigt og uperfekt parti. Vi er heldigvis uperfekte mennesker, der har forskellige holdninger. Det har jeg det helt OK med.

- Det var René Gades udmelding, og det var vigtigt for ham at kommunikere det ud. Jeg har en anden rolle i organisationen, hvor jeg skal repræsentere og rumme alle lokalafdelinger, siger Uffe Elbæk.

Han kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, hvad der sker i partiet, når der eksempelvis kommer historier ud om, at der er blevet opfordret til at sende intime billeder.

- Hvis man bare lige hører den historie, kan jeg da godt forstå det. Men det var heldigvis en idé, der aldrig blev til noget, og som overhovedet heller ikke var sjov, siger Uffe Elbæk.

Tidligere tirsdag beklagede Uffe Elbæk, at historierne om partiet havde endt med at tage fokus fra Alternativets kandidater til kommunal- og regionsrådsvalget.

- De sager, der har været beskrevet i medierne, er fuldstændigt enkeltstående sager, som overhovedet ikke kendetegner partiet, sagde Uffe Elbæk til TV2 News.