Uenige anmeldere: Klovn-finale er trættende og hylemorsom

Frank Hvam og Casper Christensen afslutter en gang for alle "Klovn"-universet med filmen "Klovn The Final", som torsdag har premiere i landets biografer.

Blandt de mest begejstrede er Filmmagasinet Ekko, der mener, at filmen modbeviser, at tiden er løbet fra de to komikere.

- Casper og Frank sætter et upassende og absolut værdigt punktum for Danmarks bedste komedieduo i nyere tid - det 21. århundredes svar på Dirch Passer og Kjeld Petersen.

- Under de grænsesøgende vittigheder mærker man det bankende hjerte hos de to bagmænd, hvis komiske timing kun har forbedret sig gennem de seneste femten år.

Magasinet giver filmen fem ud af seks stjerner, hvilket også Ekstra Bladets anmelder tilslutter sig.

- Ud over at være noget af det mest begavede, indsigtsfulde og fordomsfri, vi nogensinde kommer til at se om (midaldrende) manderoller og identitet - og såmænd også om ægteskabets væsen - så er "Klovn The Final" tilmed den sjoveste danske film siden "Klovn The Movie".

Også Politikens anmelder befinder sig i den begejstrede ende med fire ud af seks stjerner for filmen, som kan få "voksne mennesker til at gå i spagat af grin".

Mere mellemfornøjede er Jyllands-Posten, B.T. og Kristeligt Dagblad, der alle giver filmen tre ud af seks stjerner.

- Trilogien giver et sympatisk, men ikke helt sjovt nok kram til mandslinger af enhver støbning, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge Kristeligt Dagblad bliver de to mandetyper "mindre og mindre morsomme".

I B.T. lyder dommen, at filmen er den svageste af de tre film i serien.

Mest utilfredshed findes i Berlingske, der i anledning af finalen har hele to anmeldere på banen.

Mens Kristian Lindberg giver to ud af seks stjerner i avisen, så kan det kun blive til en enkelt stjerne fra Sørine Gotfredsen.

- I vor tids samtale om den danske mand, der midt i militant feminisering har svært ved at mærke stolt forankring, fremstår fænomenet "Klovn" som en årelang tragisk kommentar, skriver hun i Berlingske.

Information, som ikke giver stjerner, mener, at filmen skildrer to mænd, der har fundet fred med at være henholdsvis vatnisse og notorisk utro kyniker.

Anmelderen efterlyser samtidig de tidligere films afstand mellem hvem, Frank og Casper var, og dem, de gerne ville ses som.