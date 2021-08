Udvist fra kriminel familie er igen dukket op i København

Onsdag eftermiddag blev Django Levakovic anholdt for et butikstyveri i forretningen Normal på Torvegade, er det kommet frem under et grundlovsforhør torsdag i Københavns Byret.

Flere gange tidligere er han rejst ind i Danmark, selv om Højesteret i 2015 udviste ham for bestandigt i forbindelse med en dom på fængsel i fem år.

Også i 2019 blev han udvist for bestandigt. Her var det Københavns Byret, der sanktionerede hans ulovlig indrejse.

Ved tidligere lejligheder har den kroatiske statsborger fortalt, at han ville til Danmark for at besøge sin syge mor.

En dommer har torsdag besluttet at sende den 47-årige bag tremmer, og samme situation befinder fire andre familiemedlemmer sig også i for tiden.

Kvartetten - en kvinde og tre mænd - er varetægtsfængslet og er tiltalt for en stribe tricktyverier og et par røverier.

De beskyldes for at have brugt coronakrisen som påskud for at komme ind hos ældre, hvor de skulle spritte af og gøre rent. De kom fra hjemmeplejen, lød det for eksempel. I flere tilfælde mistede de ældre smykker og kontanter.

Retten i Glostrup indledte forleden sagen, hvor anklagemyndigheden kræver en forhøjet straf, fordi kriminaliteten blev begået i ly af pandemien. De fire nægter sig skyldige i næsten alle de forhold, som er anført i anklageskriftet. To af dem kræves i øvrigt udvist.

I den nye sag med Django Levakovic har politiet også rejst sigtelse for at opgive et falsk navn - han skal have udgivet sig for at være broren Gimi, som blev landskendt via nogle tv-programmer.

Dette kunne han i torsdagens grundlovsforhør ikke umiddelbart erkende. Han sagde til dommeren, at han ikke kunne huske, om han opgav sit eget navn eller Gimis. Han var forvirret.