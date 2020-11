Udvalg vil have uvildig undersøgelse af ulovlig minkinstruks

Regeringens ulovlige instruks om at aflive alle mink skal undersøges af en uvildig part.

Det er blevet besluttet af Folketingets udvalg for forretningsorden, UFO, der vil lade et særligt udvalg bestående af repræsentanter fra partierne bestemme formen.

Det oplyser Karsten Lauritzen, der er Venstres medlem af UFO, der behandler spørgsmål om grundloven og ministeransvar.

- Det er et udvalg, der skal beslutte, hvordan man skal undersøge den ulovlig ordre om at lukke et helt erhverv uden at have det juridiske på plads. Hvordan kunne det ske, og hvorfor vidste statsministeren og den ansvarlige minister ikke det, siger han.

Det kan for eksempel blive en undersøgelse af et advokatfirma eller en kommission, der er langsommere, dyrere, men også mere grundig.

Venstre har ikke lagt sig fast endnu. Det vigtigste er, at undersøgelsen er forankret i Folketinget.

I sidste uge krævede regeringen, at minkavlerne skulle aflive alle mink, syge og raske, men det har siden vist sig, at lovgrundlaget ikke var på plads.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S) har begge beklaget sagen. De har begge sagt, at de ikke var bevidste om, at det ville være ulovligt også at kræve raske mink aflivet.

Fødevareministeriet har allerede iværksat en intern redegørelse af forløbet, som ventes klar i næste uge.

Allerede tirsdag talte flere partier for en uvildig undersøgelse ved siden af redegørelsen. Det var statsministeren åben for.

- Vi indgår selvfølgelig gerne i dialog med Folketingets partier om, hvordan undersøgelsen skal tilrettelægges, sagde Mette Frederiksen tirsdag.

Aflivningen af de op mod 17 millioner mink skyldes, at der er frygt for en mutation af coronavirus. Mutationen kan betyde, at en eventuel vaccine i værste fald kan være mindre effektiv.

Berlingske har onsdag skrevet, at Fødevarestyrelsen, modsat ministeren, var klar over, at en aflivning af samtlige mink i Danmark ville kræve en ændring af loven.

Spørgsmålet er, om den oplysning er tilgået ministeriet, og hvor langt op i systemet i så fald. Embedsmænd har pligt til at sige fra ved klart ulovlige ordrer.

Også Politiken og netmediet Nordtinget, der skriver om Nordjylland, rapporterer, at Fødevarestyrelsen i månedsvis har vidst, at der ikke var hjemmel til det i loven.

Onsdag skal Mogens Jensen i samråd om håndteringen af coronasmitte blandt mink.

Regeringen fik ifølge Mette Frederiksens forklaring først kendskab til, at det var ulovligt i weekenden.

Søndag skrev Mogens Jensen i en skriftlig kommentar til Ritzau og Ekstra Bladet, at "man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud".

Siden har han sagt, at han ikke vidste, at det ville være ulovligt, da regeringen kom med udmeldingen om at aflive alle mink.